Süleymanpaşa'da Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi

Süleymanpaşa ilçesinde durumundan şüphelenilen bir otomobilde yapılan aramada, bir ruhsatsız tabanca ve 3 gram esrar ele geçirildi. Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.