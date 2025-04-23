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Süleymanpaşa'da Deprem Panik Anları Güvenlik Kameralarına Yansıdı

Süleymanpaşa'da Deprem Panik Anları Güvenlik Kameralarına Yansıdı
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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde hissedilen depremin ardından kafe ve restoranlarda yaşanan panik anları güvenlik kameralarına yansıdı. Müşterilerin kaçış anları kaydedildi.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde hissedilen depremin ardından kafe ve restoranlarda yaşanan panik anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Süleymanpaşa'da öğle saatlerinde hissedilen deprem sırasında bazı kafe ve restoranlarda bulunan vatandaşlar, sarsıntıyla birlikte panik içinde dışarı kaçtı. O anlar iş yerlerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, sarsıntı başladığı anda müşterilerin aniden ayağa kalktığı, bazı kişilerin masa ve sandalyeleri devirerek kaçmaya çalıştığı görüldü.

Depremin ardından herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. Güvenlik kamerası görüntüleri, depremin insanlar üzerindeki etkisini gözler önüne serdi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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