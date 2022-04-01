İSTANBUL (İHA) - Süleymaniye Camii'nin şerefesinden parça koptu

İSTANBUL - İstanbul'da Süleymaniye Camii'nin minaresindeki şerefenin bir parçası koparak kurşun kaplı kubbesine zarar verdi.

Klasik Osmanlı mimarisinin en önemli örneklerinden biri olan Süleymaniye Camii'nin denize bakan tarafta bulunan minarelerinden birinin şerefesinin parçası koptu. Kopan parça caminin kurşun kaplı kubbelerinden birinin üstüne düşerek zarar verdi. Yaşanan olayın ardından zabıta ekipleri minare etrafını güvenlik şeridiyle çevirerek önlem aldı. Minarenin dibinde bulunan caminin giriş kapısı cemaatin ve turistlerin girişine kapatıldı. Camiye girmek isteyenler diğer kapılara yönlendirildi. Ekipler konuyla ilgili çalışma başlattı.