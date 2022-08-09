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Sulama kanalına devrilen otomobilin sürücüsü boğularak can verdi

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Sulama kanalına devrilen otomobilin sürücüsü boğularak can verdi

Eskişehir'de sulama kanalına devrilen otomobilinden çıkamayan araç sürücüsü boğularak hayatını kaybetti.

Eskişehir'de sulama kanalına devrilen otomobilinden çıkamayan araç sürücüsü boğularak hayatını kaybetti.

Kaza, dün gece saatlerinde Tepebaşı'na bağlı Sazova Mahallesi Karabayır Mevkii'nde meydana geldi. İbrahim Aktaş'ın kullandığı 26 NF 398 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sulama kanalına devrildi. Olayı görenlerin ihbarıyla sulama kanalına AKUT, AFAD, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sulama kanalına düşen ve ters dönen otomobil uzun uğraşların sonucunda çıkarıldı. Vinç yardımıyla sudan çıkarılan araçta, 43 yaşındaki sürücü İbrahim Aktaş'ın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Sudan çıkarılan İbrahim Aktaş'ın cansız bedeni, otopsisi yapılmak üzere Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İbrahim Aktaş Eskişehir Tragger 3. Sayfa Haberler

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