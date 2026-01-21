Kursun odunluk deposunda çıkan yangın korkuttu

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde bir kursun odun deposu olarak kullanılan bölümünde çıkan yangın paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, köydeki bir kursun odunluk deposunda henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü yangın çıktı. Dumanları fark eden çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yangına hızlı bir şekilde müdahale etti.

Yaklaşık yarım saat süren söndürme çalışmalarının ardından yangın kontrol altına alındı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR