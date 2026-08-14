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CHP'li Avukat 'Şapkalılar' Tehdidiyle Gözaltında

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‘Şapkalılar’ suç örgütü adına mesaj atıp, telefonla aradığı kişiyi tehdit ederek para talep eden CHP Meclis üyesi Avukat Hülya Şimşek gözaltına alındı.

'Şapkalılar' suç örgütü adına mesaj atıp, telefonla aradığı kişiyi tehdit ederek para talep eden CHP Meclis üyesi Avukat Hülya Şimşek gözaltına alındı. Şimşek, tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, 'Şapkalılar' suç örgütü adına S.Ç., isimli kişiye mesaj atıp, telefonla arayarak tehdit edip para talebinde bulunan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Meclis üyesi Avukat Hülya Şimşek hakkında gözaltı kararı verdi. Kararın ardından Şimşek, yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Şimşek, tutuklanma talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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