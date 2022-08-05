Su tesisatını tamir etmek isterken elektrik akımına kapıldı Aydın'ın Söke ilçesinde havuzda meydana gelen arızayı gidermek isteyen H.S. (71), elektrik akımına kapıldı. Aydın'ın Söke ilçesinde havuzda meydana gelen arızayı gidermek isteyen H.S. (71), elektrik akımına kapıldı. Olay, Söke ilçesi Bağarası Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, emekli olduktan sonra vatandaşların su arıza işlerini yapmaya başladığı öğrenilen 71 yaşındaki H.S. havuzdaki arızayı gidermek isterken elektrik akımına kapıldı. Akıma kapılan yaşlı a adam fenalaşırken, olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından H.S.'yi ambulans ile Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaşlı adam hastanede yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Olayı öğrenen H.S.'nin eşi de fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Hürriyet Bağarası Aydın su 3. Sayfa Haberler

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