Haberler

Su Tartışması Kanlı Bitti: Emekli Bekçi Tüfekle Komşusunu Vurdu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'in Konak ilçesinde emekli bekçi Hasan D., su sızıntısı nedeniyle tartıştığı komşusu Mustafa A. ve oğlunu tüfekle vurarak ağır yaraladı. Baba olaydan sonra hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı, oğlunun tedavisi sürüyor.

İzmir'in Konak ilçesinde bir kişi, üst kattaki daireden kendi evine su akması nedeniyle tartıştığı komşusu ile oğlunu tüfekle vurarak ağır yaraladı. Hastaneye kaldırılan baba tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, oğlunun tedavisi sürüyor.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Zeytinlik Mahallesi 1136 Sokak'taki bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, emekli bekçi Hasan D. (78), üst kattaki komşusu Mustafa A.'nın (36) dairesinden kendi evine su akması nedeniyle tartışma yaşadı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine Hasan D., evinde bulunan tüfekle komşusuna ateş etti. Saçmaların isabet ettiği Mustafa A. ile oğlu P.A. (7) ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından baba ve oğul, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan baba Mustafa A., doktorların tüm müdahalelerine rağmen bu sabah yaşamını yitirdi. Oğlu P.A.'nın ise hastanedeki tedavisi devam ediyor. Polis ekipleri, suç aletiyle birlikte Hasan D.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Terör örgütü PKK, Türkiye'den tamamen çekildi

Terör örgütü PKK, Türkiye'den tamamen çekildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kağıthane'de sokak ortasında cinayet: Genç kadın kurşun yağmuruna tutuldu

Kurşun yağmuruna tutulan genç kadın hayatını kaybetti
Bir çaya o kadar para verince, kalanları yanında götürdü

Bir çaya o kadar para verince, kalanları yanında götürdüler
12 yılın en sert düşüşü sonrası dev bankalar altın tahminini güncelledi

12 yılın en sert düşüşü sonrası dev bankaların altın tahmini değişti
Kabus bitmedi! AKOM'dan yeni uyarı, ikisi birden geliyor

Kabus bitmedi, yarına dikkat! İkisi birden bastıracak
Kağıthane'de sokak ortasında cinayet: Genç kadın kurşun yağmuruna tutuldu

Kurşun yağmuruna tutulan genç kadın hayatını kaybetti
Flaş iddia: Jose Mourinho, Süper Lig devinin yıldızını istiyor

Flaş iddia: Mourinho, Süper Lig devinin yıldızını istiyor
Pakistan Savunma Bakanı: Anlaşmaz olmazsa Afganistan'la savaş seçeneği var

İstanbul'da zirve sürerken tehdit etti: Anlaşma olmazsa savaşa gireriz
Motosiklet sürücüsünün öldüğü kaza, kask kamerasında

Kahreden görüntüler! Kendi sonunu anbean kaydetti
Yenidoğan çetesini çökerten savcıdan çarpıcı paylaşım

Yenidoğan çetesini çökerten savcıdan bomba paylaşım
Trabzonspor-Eyüpspor maçında korkutan sakatlık! Futbolcular gözyaşlarına hakim olamadı

Süper Lig'de korkutan sakatlık! Futbolcular gözyaşlarına hakim olamadı
İsrail, Gazze'de ateşkesi ihlal etti! Hava saldırısı düzenlediler

İsrail, o bahanenin arkasına sığınıp Gazze'yi vurdu
Yasak olmasına rağmen yapıyorlar! Gelen son görüntünün rezilliğine bakın

Pes dedirten sapkınlık! Gelen son görüntünün rezilliğine bakın
Ekrem İmamoğlu 'casusluk' soruşturmasında ifade vermek için adliyede

"Casusluk" soruşturmasında kritik gün! İmamoğlu adliyede
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.