Haberler

Tarlada su tankersiz hasat yapan biçördöver sahibine 3 bin 705 lira ceza

Tarlada su tankersiz hasat yapan biçördöver sahibine 3 bin 705 lira ceza
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik'te biçerdöverle hasat yapan Sezer D.'ye, zorunlu su tankeri bulundurmadığı için 3 bin 705 lira idari para cezası uygulandı. Jandarma ekipleri, yangın riskine karşı tedbirlerin eksiksiz alınması gerektiğini hatırlattı.

Bilecik'te su tankeri kullanmadan hasat yapan biçördöver sahibine 3 bin 705 lira idari para cezası uygulandı.

Bilecik merkeze bağlı Selöz köyü mevkiinde Bilecik İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, Mustafa Ş.'ye ait tarlada hasat yapan biçerdöver sahibi Sezer D.'nin, zorunlu su tankeri bulundurmadan çalışma yaptığı tespit edildi. Yangın riskine karşı yayımlanan genelge hükümlerine aykırı hareket ettiği belirlenen Sezer D. hakkında, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesi kapsamında 'Emre Aykırı Davranış' gerekçesiyle 3 bin 705 lira idari para cezası uygulandı.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, özellikle yaz aylarında artan yangın riskine karşı biçerdöverle hasat yapanların gerekli tedbirleri eksiksiz yerine getirmeleri gerektiğini hatırlattı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kulüp yöneticilerine bahis operasyonu! 19 şüpheli gözaltında

Erdoğan "Kökünü kazıyacağız" demişti! Bu kez yöneticiler gözaltında
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Asena Keskinci yeni filmi için tesettüre girdi

Tesettüre girdi! Kim olduğunu öğrenince şaşıracaksınız
Netanyahu'nun 'Türkiye' eleştirisi Trump'ı çok kızdırdı: Ziyaret girişimi bile engellendi

Natanyahu'nun suyu ısınıyor: Türkiye eleştirisi Trump'ı çok kızdırdı
Kömür yüklü TIR, benzin istasyonu marketine daldı: Can kaybı var

Benzin istasyonu marketinde alışveriş yaparken canından oldu
Dondurmayı sakın böyle yemeyin! Boğaz enfeksiyonu riskini artırıyor

Dondurmayı sakın böyle yemeyin! Sonuçları çok fena
Ankara'da nokta operasyon! 'Ağa' lakaplı örgüt lideri dahil 12 kişi tutuklandı

'Ağa'nın gizli karargahına baskın! Evden neler çıktı neler
Şanlıurfa'da doğum sonrası anne öldü; kadın doğum uzmanı tutuklandı

Özel hastanede öldüren doğum! Kadın doktor tutuklandı
ABD gece boyunca vurdu, İran'da ölü sayısı her geçen saat artıyor

Bombalama tüm gece sürdü! Ölü sayısı her geçen saat artıyor