Su kuyusuna düşen kedi kalp masajıyla hayata tutundu 3. Sayfa Haberleri Su kuyusuna düşen kedi kalp masajıyla hayata tutunduKİLİS Kilis'te, su kuyusuna düşen yavru kedi, itfaiye personeli tarafından çıkarıldıktan sonra kalp masajı ile hayata döndürüldü. Su kuyusuna düşen kedi kalp masajıyla hayata tutundu KİLİS Kilis'te, su kuyusuna düşen yavru kedi, itfaiye personeli tarafından çıkarıldıktan sonra kalp masajı ile hayata döndürüldü. Edinilen bilgiye göre, Arslan Mahallesi Pirlioğlu cami yakınlarında tarihi havuzlu ev içerisinde su kuyusuna yavru kedi düştüğü ihbarı üzerine olay yerine Kilis Belediyesi İtfaiye ekipleri gönderildi. Su kuyusundan çıkarılan yavru kedinin tepki vermemesi üzerine itfaiye eri, kediye uzun süre kalp masajı yaptı. Bir anda miyavlayarak, kendine gelen kedi, daha sonar belediye veterineri tarafından yapılan sağlık kontrolünden sonra serbest bırakıldı. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mehmet Ali Dağ İtfaiye kedi su 3. Sayfa Haberler

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