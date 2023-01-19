Annenin bir anlık hatası 1 buçuk yaşındaki çocuğunun ölümüne neden oldu

Antalya'da yabancı uyruklu bir anne, evdeki tuvaleti temizlemek için seradan bardak içinde asit getirdi. Asidi su zannederek içen 1,5 yaşındaki oğlunun ağladığını, bardağın ise boş olduğunu gören anne hemen sağlık ekiplerine durumu haber verdi. Ancak yapılan müdahalelere rağmen küçük çocuk hayatını kaybetti.

Kepez ilçesi Varsak Zeytinlik Mahallesi'nde yabancı uyruklu anne Hatice Ala, evdeki tuvaleti temizlemek için seradan bardak içinde asit getirdi. 1,5 yaşındaki M.A., su zannettiği asidi içti. Ağlamaya başlayan oğlunun asit içtiğini gören anne Hatice Ala, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan çocuk, ardından Kepez Devlet Hastanesine kaldırıldı. Küçük çocuk, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

İNCELEME SÜRÜYOR

M.A.'nın cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından Varsak Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verildi. Olayla ilgili incelemenin ise devam ettiği bildirildi.