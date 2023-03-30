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Su borusu patladı, asfaltı yardı, yolu adeta göle çevirdi

Su borusu patladı, asfaltı yardı, yolu adeta göle çevirdi

3. Sayfa Haberleri

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde patlayan su borusu asfaltı yardı, yolu adeta göle çevirdi.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde patlayan su borusu asfaltı yardı, yolu adeta göle çevirdi. Haber verilmesine rağmen yetkililerin müdahale etmemesi tepkiye neden oldu.

Çerkezköy ilçesinde bulunan Uğur Mumcu Caddesi'nde henüz bilinmeyen bir sebeple yerin altında patlayan su borusu asfaltı yardı. Patlayan boru hattında sular sokağa akmaya başladı. Haber verilmesine rağmen hiçbir TESKİ yetkilisi alana müdahale etmedi. Yolun patladığı alanda milli servet olan içme suyu sokağa akmaya devam ediyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Çerkezköy Tekirdağ 3. Sayfa Haberler

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