Su birikintisine girip refüje çarptı, defalarca takla attı! Feci kaza araç içi kameraya yansıdı
Bursa'da yağmur nedeniyle yolda biriken su birikintisine giren otomobil, kontrolden çıkarak refüje çarpıp takla attı. Yaklaşık 100 metre sürüklenen otomobilde bulunan 3 kişi kazayı yara almadan atlattı. Kaza anı araç kamerasına yansıdı.
FECİ KAZA ARAÇ İÇİ KAMERADA
Kaza anı, araç kamerasına yansıdı. Olayın ardından çevredeki vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi. Kazada can kaybı olmaması sevindirici bir gelişme olarak kaydedildi.
Kaynak: Haberler.com / Serhat Yılmaz - 3.Sayfa