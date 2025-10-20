Haberler

Su birikintisine girip refüje çarptı, defalarca takla attı! Feci kaza araç içi kameraya yansıdı

Güncelleme:
Bursa'da yağmur nedeniyle yolda biriken su birikintisine giren otomobil, kontrolden çıkarak refüje çarpıp takla attı. Yaklaşık 100 metre sürüklenen otomobilde bulunan 3 kişi kazayı yara almadan atlattı. Kaza anı araç kamerasına yansıdı.

Bursa'da, yağmur sonrası yolda biriken su birikintisine giren bir otomobil, kontrolü kaybederek refüje çarparak takla attı. Yaklaşık 100 metre sürüklendikten sonra durabilen araçtaki 3 kişi ise kazayı yara almadan atlattı.

FECİ KAZA ARAÇ İÇİ KAMERADA

Kaza anı, araç kamerasına yansıdı. Olayın ardından çevredeki vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi. Kazada can kaybı olmaması sevindirici bir gelişme olarak kaydedildi.

Kaynak: Haberler.com / Serhat Yılmaz - 3.Sayfa
Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıtamer topaloglu:

Karayolları hatası net. Yavaş hızlı gitme konusu değil. Mahkemeye verse kazanabilir

