Su birikintisine girip refüje çarptı, defalarca takla attı! Feci kaza araç içi kameraya yansıdı

Bursa'da, yağmur sonrası yolda biriken su birikintisine giren bir otomobil, kontrolü kaybederek refüje çarparak takla attı. Yaklaşık 100 metre sürüklendikten sonra durabilen araçtaki 3 kişi ise kazayı yara almadan atlattı.

FECİ KAZA ARAÇ İÇİ KAMERADA

Kaza anı, araç kamerasına yansıdı. Olayın ardından çevredeki vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi. Kazada can kaybı olmaması sevindirici bir gelişme olarak kaydedildi.