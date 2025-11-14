Haberler

Stockholm'de Otobüs Durağına Dalma Kazasında Yaralılar Var

Güncelleme:
İsveç'in başkenti Stockholm'de, çift katlı bir otobüsün şehir merkezindeki durağa dalması sonucu en az 1 kişi ağır yaralandı. Olayla ilgili cinayet soruşturması başlatıldığı belirtildi.

İsveç'in başkenti Stockholm'de çift katlı bir otobüsün şehir merkezindeki durağa daldığı kazada en az 1 kişinin ağır yaralandığı açıklandı.

İsveç'in başkenti Stockholm'de iki katlı bir yolcu otobüsü durağa dalarak korku dolu anlara neden oldu. Östermalm semtindeki Valhallavgen Sokağı'nda yerel saat ile 15.30 sıralarında Kraliyet Teknoloji Enstitüsü Üniversitesi yakınlarında gerçekleşen kazanın ardından acil durum ekipleri hızla olay yerine geldi. İsveç polisi kazada ölü ve yaralananların olduğunu ve otobüs şoförünün gözaltına alındığını bildirdi. Açıklamada, olayla ilgili cinayet soruşturması başlatıldığı belirtildi. Polis, kurbanların sayısı, cinsiyeti ve yaşları hakkında şimdilik detay verilmeyeceğini duyurdu.

Stockholm Kurtarma Hizmetleri'nden bir sözcü, olay sırasında otobüste yolcu bulunmadığını açıkladı. Olay yeri polis tarafından trafiğe kapatılarak güvenlik kordonuna alındı. Görgü tanıkları, otobüsün durağın önündeki direğe çarptığını açıkladı. İsveç basınında yerel yetkililere dayandırılan haberlerde olaydan 5 kişinin etkilendiğini ve bunlardan 2'sinin hastaneye kaldırıldığı öne sürüldü. Kurtarma Hizmetleri Sözcüsü ise "1'den fazla kişi ağır yaralı. Olay yerinde ambulans ekiplerine destek veriyoruz" dedi.

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, sosyal medyada paylaştığı açıklamada, "Stockholm'de bir otobüs durağında hayatını kaybedenler ve yaralananlar olduğuna dair trajik haberi almış durumdayım. Belki de ailelerine, arkadaşlarına ya da evlerinde sakin bir akşama doğru yola çıkan insanlardı. Henüz olayın nedenini bilmiyoruz. Düşüncelerim, her şeyden önce olaydan etkilenenler ve aileleri ile birlikte" dedi. - STOCKHOLM

