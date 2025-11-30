Haberler

Sri Lanka'da Ditwah Kasırgası'nın Kayıpları Artıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sri Lanka'da etkili olan Ditwah Kasırgası'nın yol açtığı yağışlar ve toprak kaymaları sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 193'e yükseldi, 228 kişi ise kayıp. Başkent Kolombo'da sel felaketi yaşanıyor ve kan stoklarında ciddi sıkıntılar var.

Sri Lanka'da etkili olan Ditwah Kasırgası'nın yol açtığı şiddetli yağış ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 193'e yükselirken, 228 kişi kayıp olarak kayıtlara geçti.

Güney Asya ülkesi Sri Lanka'da etkili olan Ditwah Kasırgası'nın bilançosu ağırlaşıyor. Afet Yönetim Merkezi'nden (DMC) yapılan açıklamada, kasırganın yol açtığı şiddetli yağış ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısının 193'e yükseldiği bildirildi. Açıklamada, 228 kişinin ise kayıp olduğu aktarıldı.

Başkent Kolombo'nun kuzey kesimlerinin Kelani Nehri'nin hızla yükselmesi nedeniyle sular altında kaldığını aktaran yetkililer, başkentteki hasarın boyutlarının, yardım görevlilerinin devrilen ağaçlar ve toprak kaymaları nedeniyle kapanan yolları temizlemesiyle ortaya çıkmaya başladığını söyledi. DMC yetkilsi, "Kasırga bizden uzaklaşmış olsa da, nehrin yukarı kesimlerindeki yoğun yağışlar nedeniyle alçakta kalan alanlar, Kelani Nehri'nin yükselmesiyle tekrar su altında kalıyor" şeklinde konuştu.

Kan stoklarında alarm

Ulusal Kan Transfüzyon Servisi tarafından yapılan açıklamada, kan stoklarının yetersiz olduğunu ifade edildi. Kan Bankası Şefi Lakshman Edirisinghe, günlük ihtiyaçlarının yaklaşık bin 500 ünite kan olduğunu ancak hava koşullarından kaynaklanan aksaklıklar nedeniyle dün sadece 236 ünite kan temin edebildiklerini söyledi. Edirisinghe, "Sel ve yoğun yağışlar nedeniyle mobil kan bağışı kampanyalarımızı gerçekleştiremedik. Bağışçılardan en yakın kan bankasını ziyaret etmelerini rica ediyoruz" diye konuştu. - COLOMBO

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Netanyahu, İsrail Cumhurbaşkanı'ndan resmen af talep etti

Netanyahu, Cumhurbaşkanı'ndan resmen affını istedi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kasırganın vurduğu ülkede olağanüstü hal ilan edildi! Ölü sayısı 159'a yükseldi

Ülke felaketi yaşıyor! Olağanüstü hal ilan edildi, ölü sayısı artıyor
Kütahya'da 4 büyüklüğünde deprem

Kütahya'da korkutan deprem! Çevre illerde de büyük panik yaşandı
Genç kadın misafir olarak kaldığı evde ölü bulundu

Genç kadın misafir olarak kaldığı evde ölü bulundu
Tuzla'da feci kaza: Genç doktor hayatını kaybetti

Otomobil gişelere saplandı: Genç doktor feci şekilde can verdi
Kasırganın vurduğu ülkede olağanüstü hal ilan edildi! Ölü sayısı 159'a yükseldi

Ülke felaketi yaşıyor! Olağanüstü hal ilan edildi, ölü sayısı artıyor
Meksika'da bar katliamı! 7 kişi hayatını kaybetti

Ülkeyi ayağa kaldıran bar katliamı! Ortalık resmen kan gölüne döndü
Otomobilin çarptığı yaşlı adam havada takla atıp 24 metre savruldu

Otomobilin çarptığı yaşlı adam havada takla atıp 24 metre savruldu
Berberde kan gövdeyi götürdü! Yaralanan 7 kişiden 1'i hayatını kaybetti

Berberde kan gövdeyi götürdü! Yaralılardan biri kurtarılamadı
Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı hayranından gelen ilginç teklifi açıkladı: 1 dakika için 100 bin TL

Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı hayranından gelen ilginç teklifi açıkladı
Hesabına servet geldi, gören banka çalışanları bile kendinden geçti

Hesabına servet geldi, gören banka çalışanları bile kendinden geçti
İki uçak havada çarpıştı

İki uçak havada çarpışıp ormana düştü
Papa 14. Leo'nun İznik ayini MHP'yi kızdırdı! Çok sert tepki

Papa 14. Leo'nun İznik ayini MHP'yi kızdırdı! Çok sert tepki
Zelenski canlı yayındayken bomba alarmı verildi! Korku içinde binayı boşalttılar

Canlı yayında büyük panik! Alarm verilince apar topar binadan kaçtılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.