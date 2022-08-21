Üye Girişi
Haberi Paylaş

SRC sınavında 5 'joker' yakayı ele verdi

3. Sayfa Haberleri

SRC sınavında 5 'joker' yakayı ele verdi Sivas'ta gerçekleştirilen SRC sınavında başkasının yerine sınava girmeye çalışan 5 şahıs sıkı denetimler sayesinde yakayı ele verdi Sivas'ta gerçekleştirilen SRC sınavında başkasının yerine sınava girmeye çalışan 5 şahıs sıkı denetimler sayesinde yakayı...

SRC sınavında 5 'joker' yakayı ele verdi

Sivas'ta gerçekleştirilen SRC sınavında başkasının yerine sınava girmeye çalışan 5 şahıs sıkı denetimler sayesinde yakayı ele verdi

SİVAS - Sivas'ta gerçekleştirilen SRC sınavında başkasının yerine sınava girmeye çalışan 5 şahıs sıkı denetimler sayesinde yakayı ele verdi.

Sivas'ta İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce düzenlenen Motorlu Taşıtlar Sürücü Kursları, SRC ve e-Sınav uygulamalarında başkasının yerine sınava girmeye çalışan kişilere göz açtırılmıyor. Sınavlarda gerçekleştirilen sıkı denetimler sayesinde SRC sınavına JOKER olarak girmeye çalışan 5 kişi tespit edildi. Sınav yetkilileri tarafından polis ekiplerine teslim edilen şahıslar gerekli işlemlerin yapılması için gözaltına alınarak Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü'ne götürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mert Taha Varol - 3. Sayfa

Sivas 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title