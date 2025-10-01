Spiralle Yaralanan Yaşlı Adam Hastaneye Sevk Edildi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde spiralle el, kol ve bacağını kesen adam yaralandı.

Olay, saat 15.00 sıralarında İnegöl'ün kırsal Yeniceköy Mahallesi'ndeki bir evin bahçesinde meydana geldi. Şerafettin K. (78), eline aldığı spiralle ahşap kesmeye başladı. Yaşlı adam, bir anlık dikkatsizlik sonucu sağ el, kol ve bacağından yaralandı. İhbarla olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan yaşlı adam ilk tedavinin ardından Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk edildi. - BURSA