Spiker Ela Rümeysa Cebeci tutuklandı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında ifade veren spiker Ela Rümeysa Cebeci, mahkemece tutuklandı. Cebeci'nin saç örneğinde uyuşturucu madde tespit edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında adliyede ifade veren spiker Ela Rümeysa Cebeci, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan ve ardından serbest bırakılan spiker Ela Rümeysa Cebeci bugün adliyeye geldi. Cebeci, ifadesinin ardından hakkındaki ek deliller doğrultusunda 'uyuşturucu madde kullanımı kolaylaştırmak suçundan' sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.
Öte yandan Cebeci'nin saçından alınan ve Adli Tıp Kurumu tarafından incelenen örnekte uyuşturucu madde tespit edilmişti. - İSTANBUL