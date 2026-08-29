Bursa'da Yumruklu Kavga Kamerada

Bursa'da kaldırım üzerinde duran şahıs ile otomobil sürücüsü arasında çıkan sözlü tartışma, kısa sürede yumruklu kavgaya dönüştü. Kavga anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Emek Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kaldırım üzerinde duran şahıs ile otomobil sürücüsü arasında henüz bilinmeyen bir nedenle sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar birbirlerine yumruklarla saldırdı. Çevrede bulunan vatandaşların araya girmesiyle kavga sona ererken, yaşananlar bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı