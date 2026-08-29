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Bursa'da Yumruklu Kavga Kamerada

Bursa'da Yumruklu Kavga Kamerada
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde kaldırımda duran bir şahıs ile otomobil sürücüsü arasında çıkan sözlü tartışma, kısa sürede yumruklu kavgaya dönüştü. Çevredekilerin araya girmesiyle sona eren kavga anları, bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Bursa'da kaldırım üzerinde duran şahıs ile otomobil sürücüsü arasında çıkan sözlü tartışma, kısa sürede yumruklu kavgaya dönüştü. Kavga anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Emek Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kaldırım üzerinde duran şahıs ile otomobil sürücüsü arasında henüz bilinmeyen bir nedenle sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar birbirlerine yumruklarla saldırdı. Çevrede bulunan vatandaşların araya girmesiyle kavga sona ererken, yaşananlar bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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