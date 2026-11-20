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Sözcü TV ve Sözcü Gazetesi ile bağlantılı şirketlere yönelik yürütülen FETÖ-PDY soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Sözcü TV Yönetim Kurulu Başkanı Funda Sıdalı, eski Sözcü Medya Grubu Genel Müdürü Mustafa Asım Akgül, şirket yetkilileri İsmail Öz ve Yonca Yücekaleli'nin emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede savcılık ifadeleri alındı. İfade işlemleri tamamlanan şüphelilerden Yonca Yücekaleli hakkında ev hapsi, Funda Sıdalı, Mustafa Asım Akgül ve İsmail Öz hakkında ise imza yükümlülüğü ve yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbirleri uygulanması talep edildi. Şüpheliler, taleplerin değerlendirilmesi için sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı