Sosyal medyadan tanıştığı şahsı eve çağıran kadın, hayatının şokunu yaşadı

Sosyal medyadan tanıştığı şahsı eve çağıran kadın, hayatının şokunu yaşadı
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Sosyal medyadan tanıştığı şahsı eve çağıran kadın, hayatının şokunu yaşadı
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İstanbul Bayrampaşa'da 26 yaşındaki bir genç, sosyal medyada tanıştığı kadınla evinde buluştu. Amacı hırsızlık olan şüpheli, kadının başına silahının kabzasıyla vurup telefon ve cüzdanını gasbetti. O anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Bayrampaşa'da bir kişi, sosyal medyadan tanıştığı iki kadını silahıyla darbederek cep telefonunu ve cüzdanını gasp etti. Şüpheli kısa sürede yakalanırken, hırsızın kadına silahın kabzasıyla vurup kaçtığı anlar ise kameraya yansıdı.

Olaylar 4 Mayıs Pazar günü saat 16.10 sıralarında ve 11 Mayıs Pazar günü saat 16.30 sıralarında meydana geldi. İlk olayda bir kişi, sosyal medyada tanıştığı kadının isteği üzerine evine gitti. Yıldırım Mahallesi'ndeki eve giden şahıs, silah kabzasıyla kadının kafasına vurarak cep telefonunu ve cüzdanını gasp etti.

EKİPLER GÖRÜNTÜLERİ TİTİZLİKLE İNCELEDİ

Aynı zanlı, ilk olaydan bir hafta sonra yine sosyal medyadan tanıştığı başka bir kadının evine giderek gasp olayını gerçekleştirdi. Kadının cep telefonunu ve cüzdanını çalan hırsız oradan hızla kaçtı. Olayların ardından inceleme başlatan polis ekipleri, güvenlik kameralarının kayıtlarını titizlikle inceledi.

AZERBAYCAN UYRUKLUYMUŞ

Zanlının Azerbaycan uyruklu M.G. (27) olduğunu belirlendi. Yakalanması için çalışma başlatan ekipler, Atışalanı Caddesi'nde bulunduğu tespit edilen şüpheliyi, 17 Mayıs'ta silahıyla birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyede sevk edilen zanlının tutuklandığı öğrenildi.

Öte yandan hırsızın kadına silahın kabzasıyla vurup kaçtığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber Yorumları5pn57k2vyk:

vay vay vay ülkeye bak kadınlar eve eskort çağırır olmuş, açık hava tımarhanesi , bir haftada iki kadın, maşallah

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme1
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