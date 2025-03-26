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Yönetmen İlker Canikligil tutuklandı

Sosyal Medyada 'Toplu Katliam' Çağrısı Yapan Şahıs Tutuklandı

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İstanbul'da sosyal medya üzerinden 'toplu katliam' çağrısında bulunan İlker C. tutuklandı. Savcılık tarafından başlatılan soruşturma sonrası gözaltına alınan şüpheli, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sosyal medyadan 'toplu katliam' çağrısında bulunan şahıs tutuklandı

İSTANBUL - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma çerçevesinde, sosyal medya hesaplarından 'toplu katliam' çağrısında bulunan ve gözaltına alınan şahıs, sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Youtube üzerinden 'alt sınıf' olarak adlandırdığı kesime karşı 'toplu katliam' çağrısında bulunan, ayrıca X hesabından "Dostlarım bu adamlara boş yere laf anlatmaya çalışmayın. Siyasal İslam yok sayılmalı ve peyderpey yok edilmeli. Ciddiye alınacak bir tarafı yoktur bu kadar" şeklinde paylaşım yapan İlker C. hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatılmış ve gözaltına alınmıştı. Emniyette ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli, savcılık ifadesinin ardından 'tutuklama' talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Mahkemede ifadesi alınan İlker C. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / GAMZE ŞENYİĞİT - 3.Sayfa
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