Sosyal Medyada Silahlı Fotoğraf Paylaşan Şahısın Evinde Silahlar Ele Ge geçirildi
Aydın'ın Söke ilçesinde sosyal medya üzerinden silahlı fotoğraf paylaşan bir şahsın evinde yapılan aramada çok sayıda silah ele geçirildi. Jandarma, şüpheli hakkında adli tahkikata başladı.
Aydın'ın Söke ilçesinde sosyal medyadan silahlı foto paylaşan şahsın evinde çok sayıda silah ele geçirildi.
Söke İlçe Jandarma Komutanlığınca, bir şahsın sosyal medya hesabından ateşli silah ile fotoğraf paylaşımı yaptığı tespit edildi. Şüphelinin Söke Sazlı Mahallesi'nde bulunan ikametinde ve eklentilerinde yapılan aramada, (5.5mm) 2 Havalı Tüfek, 1 çift kırma seri numarası olmayan bulunan Av Tüfeği, 1 kurusıkı tabanca, 1 muşta ele geçirildi. Şüpheli şahıs hakkında Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla adli tahkikata başlanıldı. - AYDIN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa