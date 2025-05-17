Sosyal Medyada Paylaşılan Akrobatik Motosiklet Gösterisi Sürücüsüne Ceza

Sosyal Medyada Paylaşılan Akrobatik Motosiklet Gösterisi Sürücüsüne Ceza
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eyüpsultan'da motosikletle akrobatik hareketler yaparak trafiği tehlikeye sokan sürücüye 27 bin 753 TL ceza kesildi. Sürücü A.B.Ö, sosyal medyada paylaştığı görüntülerle dikkat çekti.

Eyüpsultan'da motosikletle akrobatik hareketler yaparak sosyal medyadan paylaşan sürücü yakalandı. Sürücüye toplamda 27 bin 753 TL ceza kesildi.

Eyüpsultan Dere Sokak üzerinde motosikletle akrobatik hareketler yaparak trafiği tehlikeye düşüren sürücü, o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntüler üzerine inceleme başlatan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sanal Trafik Devriyesi, 34 MZG 208 plakalı motosiklet sürücüsü A.B.Ö isimli şahsı tespit etti. Gözaltına alınan sürücüye "Plakada okunmayacak şekilde değişiklik yapmak", "Dikiz aynasız araç kullanmak", "Sürücü Belgesiz araç kullanmak", "Akrobatik hareket yapmak", "Kamu huzurunu bozacak şekilde saygısızca araç kullanmak" maddelerinden toplam 27 bin 753 TL ceza kesildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
İstanbul için uyarı üstüne uyarı! Kuvvetli yağış ve elektrik fırtınası geliyor

Uyarı üstüne uyarı! Kuvvetli yağış ve elektrik fırtınası geliyor
Memur ve emekliler maaş zammı için mayıs ayı enflasyonuna odaklandı

Memur ve emekliler maaş zammı için gün saymaya başladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hakan Yılmaz'dan yürek burkan itiraf: Babamın ölümünü sosyal medyadan öğrendim

Ünlü oyuncu babasının ölüm haberini Instagram'dan öğrendi
'Dağ başında soğuk varmış' türküsüyle ünlenen çocuğun son hali

İşte bir dönem tüm Türkiye'nin konuştuğu çocuğun son hali
İsrail, Gazze'de kalıcı işgal için harekete geçti

Ordu kalıcı işgal için düğmeye bastı! 24 saatte 113 kişi katledildi
Zirvede yan yana gelen Erdoğan ile Meloni arasında dikkat çeken diyalog

Fotoğraf çekimindeki harekete dikkat! Erdoğan, gülmekle yetindi
Tiran'da dikkat çeken anlar! Başrolde Erdoğan, Aliyev ve Paşinyan var

Paşinyan ve Aliyev'i buluşturdu; sonrasında olanları görmeniz lazım
İngiliz ekibinde Galatasaray krizi: Çocuğuna giydirdiği forma olay oldu

Küçücük çocuğuna giydirdiği Galatasaray forması olay oldu
Bahçeli'den DEM Partili vekilin katıldığı canlı yayına mesaj

Bahçeli'den DEM'li vekilin yayınına mesaj! Öcalan vurgusu dikkat çekti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.