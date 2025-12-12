Aşırı hız yaparak ilerlediği anları sosyal medyada paylaştı, Jandarma yakaladı
Bursa'da sosyal medyada aşırı hız yaptığı görüntüleri paylaşan sürücü, jandarma tarafından tespit edilerek 9 bin 200 lira idari cezaya çarptırıldı. Jandarma, trafik güvenliğini tehlikeye atan eylemlerle mücadeleye devam edeceğini duyurdu.
Bursa'da aşırı hız yaptığı görüntüleri sosyal medyada paylaşan sürücü, jandarma ekipleri tarafından tespit edilerek hakkında idari işlem uygulandı.
Olay, Gebze-Orhangazi-İzmir O5 Otoyolu'nda yaşandı. Otoyol Jandarma Komutanlığı ekipleri, sürücünün sosyal medya hesaplarında paylaştığı hız ihlali görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan çalışma sonucunda sürücünün kimliği kısa sürede belirlendi. Sürücüye, 9 bin 200 lira idari yaptırım uygulandı.
Bursa İl Jandarma Komutanlığı, trafik güvenliğini tehlikeye atan her türlü eylemle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirterek vatandaşlara trafik kurallarına uyma çağrısında bulundu. - BURSA