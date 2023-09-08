Sosyal medya tuzaklarına dikkat! Kayseri'de 4 kişi tutuklandı

Kayseri'de sosyal medyadan tanışarak evine davet ettiği kişilere tuzak kuran bir kadın ile onunla iş birliği yaparak mağdurları darbedip zorla senet imzalattıran 3 kişi tutuklandı.

KAYSERİ'de, sosyal medyadan tanışarak evine davet ettiği kişilere tuzak kuran S.D. (23) isimli kadın ile onunla iş birliği yaparak mağdurları darbedip, 'namus' adı altında zorla senet imzalattıran 3 kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı. 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olay, çeşitli tarihlerde Kayseri'de yaşandı. İddiaya göre, S.D. isimli kadın sosyal medyadan tanıştığı kişileri alkol almak için evine davet etti. Evine farklı tarihlerde gelen kişiler, bir süre oturduktan sonra içeri giren T.A. (23), Y.L. (20) ve D.A. (22) tarafından 'namus' adı altında darbedilerek, zorla senet imzalattırıldı. Mağdurların şikayeti üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Bu kapsamda 1'i kadın 4 şüpheli, adreslerine düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan 4 şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.