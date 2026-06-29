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Hakkında yakalama kararı bulunan Tamar Tanrıyar teslim oldu

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Sosyal medya paylaşımları nedeniyle hakkında soruşturma ve yakalama kararı bulunan Tamar Tanrıyar, yurt dışından gelerek Kuşadası'nda polise teslim oldu. Soruşturma işlemleri sürüyor.

Sosyal medya paylaşımları nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan ve yakalama kararı bulunan Tamar Tanrıyar, yurt dışından gelerek Kuşadası'nda polise teslim oldu. Şüpheli hakkındaki soruşturma işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sosyal medya paylaşımları nedeniyle hakkında yürütülen soruşturma kapsamında yakalama kararı bulunan Tamar Tanrıyar, yurt dışından gelerek Aydın'ın Kuşadası ilçesinde polise teslim oldu.

Başsavcılıktan edinilen bilgiye göre, daha önce yurt dışına çıktığı tespit edilen ve hakkında yakalama kararı çıkarılan Tanrıyar, yurt dışından Türkiye'ye dönerek Kuşadası'nda güvenlik güçlerine teslim oldu.

Şüpheli Tamar Tanrıyar hakkındaki soruşturma işlemlerinin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde devam ettiği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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