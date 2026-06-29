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Tamar Tanrıyar, Kuşadası'nda yakalandı

Tamar Tanrıyar, Kuşadası'nda yakalandı
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Cumhurbaşkanına hakaret ve halkı yanıltıcı bilgiyi yayma suçlarından soruşturma geçiren Tamar Tanrıyar Aydın, Kuşadası'nda bir kruvaziyer gemisinde polis tarafından yakalandı. Hakkında yakalama kararı bulunan şüphelinin işlemleri devam ediyor.

Sosyal medya paylaşımları nedeniyle hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlarından soruşturma başlatılan Tamar Tanrıyar Aydın'ın Kuşadası ilçesinde polis ekipleri tarafından kruvaziyer gemisinde yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sosyal medya paylaşımları nedeniyle hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlarından soruşturma başlatılan Tamar Tanrıyar'ın yurt dışına çıktığı tespit edilmiş, şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.

Soruşturma kapsamında yapılan çalışmalarda, Tamar Tanrıyar'ın, Aydın'ın Kuşadası ilçesinde polis ekipleri tarafından yakalandığı öğrenildi. Tanrıyar'ın Kuşadası'nda işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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