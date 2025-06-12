Sosyal Medya Fenomenlerine Kumar Operasyonu: İfadeler Alınmaya Başlandı

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Kemal Can Parlak ve Tolunay Ören'in de aralarında bulunduğu 10 sosyal medya fenomeni, dijital oyun adı altında sanal kasalar açarak haksız kazanç sağladıkları iddiasıyla ifadeye çağrıldı. Soruşturma Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülmekte.

Sosyal medya fenomenleri Kemal Can Parlak ve Tolunay Ören'in de arasında bulunduğu 10 şüphelinin ifade işlemleri başladı

İSTANBUL - Sosyal medya fenomenleri Kemal Can Parlak ve Tolunay Ören'in de bulunduğu 10 şüphelinin, sosyal medyada dijital oyun adı altında sanal kasalar açtıkları ve haksız kazanç sağlayarak kumar oynamaya teşvik ettikleri iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında Savcılıktaki ifade verme işlemleri başladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nca yapılan sanal devriye faaliyetlerinde yüksek takipçili bazı fenomenlerin sosyal medya uygulamaları olan 'Twitch, Youtube, Instagram ve Tiktok' yayınları sırasında 'key drop' adlı siteden dijital oyun adı altında, yayıncıların diğer kullanıcılarla birlikte oyundan kazandıkları eşyaları paraya dönüştürmek adına sanal kasalar açtığı ve haksız kazanç sağlayarak kumar oynamaya teşvik ettiği öne sürüldü.

Aralarında Kemal Can Parlak ve Tolunay Ören'in de bulunduğu 10 fenomen gözaltına alındı

Soruşturma kapsamında 19 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyon sonucu Kemal Can Parlak, Tolunay Ören, Eray Can Özkenar, Ferhat Can Dama, Ömer Faruk Karataş, Mert Kancefer, Furkan Burak Bayrak, Duru Batır, Necati Akçay ve Ferit Karakaya isimli fenomenler yakalanarak gözaltına alındı.

Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na getirilerek hazır edilen şüphelilerin Savcılıkta ifade verme işlemleri başladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SEMA DEMİR - 3.Sayfa
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