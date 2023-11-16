Sosyal medya fenomenleri Bahar ve Nihal Candan kardeşler gözaltına alındı

İstanbul'da suç örgütüne üye olma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından gözaltına alınan sosyal medya fenomenleri Bahar ve Nihal Candan kardeşler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

"Suç örgütüne üye olma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından İstanbul'da gözaltına alınan sosyal medya fenomenleri Bahar ve Nihal Candan kardeşler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

"Suç örgütüne üye olma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından İstanbul'da gözaltına alınan Nihal ve Bahar Candan kardeşlerin emniyetteki sorguları tamamlandı. İfadede, suç gelirlerini aklama ve dolandırıcılık suçlarını kabul etmediği öğrenilen fenomen kardeşler emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Candan kardeşlerle birlikte şüpheli Hacı İsrafil S. de adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL