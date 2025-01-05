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Sosyal Medya Fenomeni Murat Övüç Gözaltına Alındı

Sosyal Medya Fenomeni Murat Övüç Gözaltına Alındı
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Sosyal medya fenomeni Murat Övüç, 'Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama' suçlamasıyla gözaltına alındı. İlgili soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatıldı.

Sosyal medya fenomeni Murat Övüç, 'Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama' suçlamasıyla gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada türban takarak yaptığı paylaşımlarla tepki toplayan Murat Övüç hakkında soruşturma başlattı. Övüç, "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçlamasıyla Beyoğlu'nda gözaltına alındı. Övüç'ün 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama, Türk Milletini, Cumhuriyeti, Devletin Kurum ve Organlarını Aşağılama, Kasten Yaralama, Güveni Kötüye Kullanma' suçlarından kaydının olduğu tespit edildi. Övüç emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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