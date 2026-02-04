Haberler

Fenomen Mükremin Gezgin adliyeye sevk edildi

Güncelleme:
İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması çerçevesinde sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin, fuhuş ve uyuşturucu iddialarıyla gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi. İfadesinin önümüzdeki dakikalarda alınması bekleniyor.

İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin adliyeye sevk edildi. Şüpheli Gezgin'in savcılığa ifade verme işlemlerinin önümüzdeki dakikalarda başlayacağı öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin, 'fuhuş' ve 'uyuşturucu' iddialarıyla Ankara'da gözaltına alınmıştı. Şüpheli Gezgin, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Gezgin'in savcılıktaki ifade işlemlerinin önümüzdeki dakikalarda başlayacağı öğrenildi. - İSTANBUL

