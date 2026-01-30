Haberler

Sosyal medya fenomeni Mika Raun Can gözaltına alındı
Güncelleme:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Mika Raun Can, halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme ve uyuşturucu madde satın alma suçlamasıyla gözaltına alındı. İşlemleri devam ediyor.

"Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama ve uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak" suçlamasıyla gözaltına alınan Mika Raun Can'ın İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri sürüyor. - İSTANBUL

500

