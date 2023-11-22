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Sosyal medya fenomeni Banu Parlak silah paylaşımları nedeniyle gözaltına alındı

Sosyal medya fenomeni Banu Parlak, polis tarafından silah paylaşımları yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Ev aramasında ruhsatsız bir tabanca ele geçirildi.