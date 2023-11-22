Sosyal medya fenomeni Banu Parlak silah paylaşımları nedeniyle gözaltına alındı
Sosyal medya fenomeni Banu Parlak, polis tarafından silah paylaşımları yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Ev aramasında ruhsatsız bir tabanca ele geçirildi.
Sosyal medya fenomeni Banu Parlak, sosyal medyadan silah paylaşımları yaptığı gerekçesiyle polis tarafından gözaltına alındı. Parlak'ın evinde yapılan aramada, 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, sosyal medya fenomeni Banu Parlak, sosyal medya hesapları üzerinden silah paylaşımları yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındı.
Parlak'ın Beylikdüzü Marmara Mahallesi'ndeki evinde yapılan aramalarda, 1 adet Glock Gen 5 marka ruhsatsız tabanca, silaha ait 9 adet 9x19mm mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan Banu Parlak Beylikdüzü Asayiş Büro Amirliği'ne götürüldü. - İSTANBUL