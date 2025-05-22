Sosyal Medya Dolandırıcılarına Büyük Darbe: 7 Gözaltı

Sosyal medyada büyü yaptığını iddia ederek vatandaşları dolandıran şüphelilere yönelik operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, sosyal medya üzerinden kendilerini "büyü bozucu" ya da "manevi danışman" olarak tanıtan kişilerin vatandaşları dolandırdığı ihbarı üzerine harekete geçildi. Şüphelilerin, mağdurlardan aldıkları paraları farklı kişilere ait banka hesaplarına aktardıkları tespit edildi. Yürütülen soruşturma kapsamında geçtiğimiz gün Isparta merkezli olarak İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Konya'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda toplam 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, olayla ilgili soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğü bildirildi. - ISPARTA