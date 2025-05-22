Sosyal Medya Dolandırıcılarına Büyük Darbe: 7 Gözaltı

Sosyal Medya Dolandırıcılarına Büyük Darbe: 7 Gözaltı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sosyal medyada kendilerini 'büyü bozucu' olarak tanıtan dolandırıcılara yönelik Isparta merkezli operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin vatandaşlardan paraları farklı hesaplara aktardığı belirlendi.

Sosyal medyada büyü yaptığını iddia ederek vatandaşları dolandıran şüphelilere yönelik operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, sosyal medya üzerinden kendilerini "büyü bozucu" ya da "manevi danışman" olarak tanıtan kişilerin vatandaşları dolandırdığı ihbarı üzerine harekete geçildi. Şüphelilerin, mağdurlardan aldıkları paraları farklı kişilere ait banka hesaplarına aktardıkları tespit edildi. Yürütülen soruşturma kapsamında geçtiğimiz gün Isparta merkezli olarak İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Konya'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda toplam 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, olayla ilgili soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğü bildirildi. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Eylem Tok'tan 100 milyon TL mi aldı? Oğuz Murat Aci'nin eşi Şükriye Aci'den iddialara yanıt

Eylem Tok'tan 100 milyon TL mi aldı? Davadan çekilen gelin konuştu
İşçiler her şeyi anlattı! Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki hakkında bomba iddia

Belediye işçilerini kendi villasında çalıştıran başkan: Gitmezseniz...
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Soykırımla suçladı! Trump şimdi de Güney Afrika lideriyle kavga etti

İkinci Zelenski vakası! Soykırımla suçladı, zorla video izletti
Mezuniyet kepini taktı, gözünü baroya dikti! Kim Kardashian'dan sürpriz hamle

Kim Kardashian şaşırttı! İşte yeni mesleği
Ferdi Tayfur'un vefat etmeden önce damadına dava açtığı ortaya çıktı

İşte Ferdi Tayfur hakkında bilinmeyen sürpriz gerçek
Eskişehir'de bulunan 5 bin yıllık ekmek aynı tarifle yeniden üretildi

Anadolu'da bulundu! Tarihte başka bir örneği yok
'Evi şeytanlar bastı' diyerek sinir krizi geçirdi, polisi 7 yerinden bıçakladı

"Evi şeytan bastı" diyerek kriz geçirdi, polisi 7 yerinden bıçakladı
Avrupa Birliği Türkiye'yi de ilgilendiren yeni savunma anlaşmasını onayladı

Avrupa Birliği yeni savunma anlaşmasını onayladı
Ege Denizi'nde 6 büyüklüğünde deprem

Ege'de 6 büyüklüğünde deprem! Birçok ilde paniğe neden oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.