Sondaj Kuyusuna Düşen İşçi Hayatını Kaybetti

Sondaj kuyusuna düşen işçi hayatını kaybetti

KAYSERİ - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bulunan Erciyes Üniversitesi'nde sondaj çalışması yapan bir işçi kuyuya düşerek hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi bahçesindeki inşaatta sondaj çalışması yapan Y.E.D. yaklaşık 2 metre derinliğindeki su ve köpük dolu sondaj kuyusuna düştü. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda kuyudan ağır yaralı olarak çıkarılan işçi ERÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Y.E.D., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Ekipler olayın meydana geldiği yerde inceleme yaparken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.