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1 milyon liranın üzerinde parasını dolandırıcılara kaptıran Hayati Diri isimli vatandaş, bir video çektikten sonra çalıştığı inşaattan atlayarak hayatına son verdi.

Sosyal medya üzerinden yatırım yapıp para kazandığını iddia eden bir şebekenin ağına düşen Hayati Diri, kısa sürede dolandırıcılara 1 milyon liradan fazla para kaptırdı.

İNTİHAR ETMEDEN ÖNCE VİDEO KAYDI AÇTI

Yaşadığı olayın yükünü kaldıramayan talihsiz vatandaş, dolandırıcıları şikayet ettiği adli mercilerden de bir sonuç alamayınca çalıştığı inşaattan atlayarak hayatına son verdi. Diri, canına kıymadan önce aldığı video kaydında telefonunun siber suçlara teslim edilmesini istedi.

Son sözlerini soğukkanlılıkla kayda alıp inşaattan atlayarak intihar etti
Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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Yorumlar (11)

Haber YorumlarıKralçıplak:

İnsan hayatı bu kadar ucuz olmamalı yazık, Dolandıran çalan Çırpan yaşıyor mağdur olanlar ölüyor

Yorum Beğen128
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Haber YorumlarıAbdullah KARAMAN:

Bunların çoğu maalesef kripto para yüzünden herşeylerini kaybediyor ve sonra paramızı dolandırıcılara kaptırdık deyip yuvalarını yıkıyorlar. Allah ailesine sabırlar versin.

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Yorum Beğenme31
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Haber YorumlarıDoğu baba:

ülkede caydırıcı cezalar yok haliyle binlerce örnekten biri oldu bu malesef

Yorum Beğen45
Yorum Beğenme1
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Haber YorumlarıMGk:

Arabam çalındı polisden öyle muamele gördüm ki tutuklanmadığıma şükredip şikayet etmekten vazgeçtim meğer arabamı çalan ne kadar masum ben ne şerefsiz adammışım

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Haber YorumlarıKamil Başkurt:

Devlet dolandırıcalara karşı aciz kalmıştır binlerce insan var dolandırılan ve paralarını geri alamıyor devlet ancak evrak düzenleyip rafa koyuyor malesef

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Haber YorumlarıCafer KILIÇ:

Çalanlar suçsuz mağdur olanlar suçlu duruma düştü bu memlekette

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Haber YorumlarıWingchun07 null:

kısa yoldan zengin olmak istersen böyle olur işte

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Haber YorumlarıGüray Dilli:

Ah be arkadaş. O kadar paran vardı madem , yatır faize ,gençsin , çaılşmaya devam et ,olanın üzerine ekle. Fazla para istemenin ne anlamı var. Çok üzücü

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Haber YorumlarıBaba Can:

Para hayatin önüne geçince durum bu maalesef

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