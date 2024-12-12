Son sözlerini soğukkanlılıkla kayda alıp inşaattan atlayarak intihar etti
1 milyon liranın üzerinde parasını dolandırıcılara kaptıran Hayati Diri isimli vatandaş, bir video çektikten sonra çalıştığı inşaattan atlayarak hayatına son verdi.
Sosyal medya üzerinden yatırım yapıp para kazandığını iddia eden bir şebekenin ağına düşen Hayati Diri, kısa sürede dolandırıcılara 1 milyon liradan fazla para kaptırdı.
İNTİHAR ETMEDEN ÖNCE VİDEO KAYDI AÇTI
Yaşadığı olayın yükünü kaldıramayan talihsiz vatandaş, dolandırıcıları şikayet ettiği adli mercilerden de bir sonuç alamayınca çalıştığı inşaattan atlayarak hayatına son verdi. Diri, canına kıymadan önce aldığı video kaydında telefonunun siber suçlara teslim edilmesini istedi.