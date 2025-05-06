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Son kez uyardı! Trafik polisinin, damada yaptığı anons bomba

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Seyir halinde olan bir gelin arabasının yanından geçen trafik polisi damada ilginç bir uyarıda bulundu. Telsizle damada seslenen polis, "Dostum yapma, evlenme" dedi. Damat ve gelin gülerken, trafik polisi daha sonra, "Mutluluklar, hayırlı olsun." dedikten sonra uzaklaştı.

Trafikte seyreden bir gelin arabasının yanına yaklaşan bir trafik polisi, damada yaptığı uyarıyla güldürdü.

"DOSTUM YAPMA, EVLENME"

Gelin arabasının yanından geçerken ekip arabasının camını açan trafik polisi, telsizle damada seslendi. Trafik polisi, "Dostum yapma, evlenme" diyerek damadı uyardı. Polisin söylediği karşısında damat ve gelin gülmekten kendini alamadı.

Trafik polisi daha sonra, "Mutluluklar, hayırlı olsun." dedikten sonra uzaklaştı. O anlar gelin arabasındaki cep telefonu kamerasına yansıdı.

Son kez uyardı! Trafik polisinin, damada yaptığı anons bomba
Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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