Son işine çıkamadı 3. Sayfa Haberleri Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde sabah yola çıkmak için tırda yatan şoför ölü bulundu. Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde sabah yola çıkmak için tırda yatan şoför ölü bulundu. Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Anbar Mahallesinde bulunan Nakliyeciler Sitesi'nde meydana gelen olayda, tır şoförü Mehmet Atalay (56) taşıyacağı yükü sabah almaya gitmedi. Atalay'ın tırının yanına giden işveren, şahsı hareketsiz bir şekilde yatarken buldu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalesinde Mehmet Atalay'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi alarak, incelemelerde bulundu. Atalay'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı - KAYSERİ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Mehmet Atalay Kayseri Anbar 3. Sayfa Haberler

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