Gittiği mezarlıkta kalp krizinden öldü, cansız bedenini vatandaşlar fark etti Çorum'da mezarlık ziyaretine gelen yetmiş yedi yaşındaki Arif Uzun geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Öte yandan olay yerine intikal eden ekipler, otopsi çalışmaları için Uzun'un cansız bedenini morga kaldırdı. Çorum'un kent merkezinde bulunan Ulu Mezarlığa ziyarete gelenler elinde gül bulunan bir kişinin, G.S.'ye ait mezarın üstünde hareketsiz halde yattığı ihbarında bulundu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. KALP KRİZİ GEÇİRDİĞİ TESPİT EDİLDİ Yapılan incelemelerde hayatını kaybeden kişinin Arif Uzun olduğu tespit edildi. Uzun'un bir yakınının mezarını ziyarete geldiği ve kalp krizi geçirdiği belirlendi. OTOPSİ İÇİN CANSIZ BEDEN MORGA GÖTÜRÜLDÜ Olay yeri incelemesinin ardından Uzun'un cansız bedeni otopsi için Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Demirören Haber Ajansı / Yusuf Çınar - 3. Sayfa Kalp Krizi Hassas İçerik 3. Sayfa Güncel Haberler

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