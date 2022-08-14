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Bir kişi ve eski damadı arasında çıkan kavgada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

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Yozgat'ın Sorgun ilçesinde yaşanan olayda, daha önceden aralarında husumet bulunan K.G isimli şahıs ve eski damadı arasında silahlı kavga çıktı. Çıkan silahlı kavgada K.G ve eski damadı hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı.

Yozgat'ta K.G. aralarında husumet bulunan eski damadı O.A. hakkında polis merkezine şikayette bulundu. Daha sonra Agahefendi Mahallesi'nde O.A. ile karşılaşan K.G. av tüfeği ile eski damadına ateş etti. Yaralanan O.A. da aracından aldığı tüfekle eski kayınpederi ve kayınvalidesi N.G.'ye ateş ederek yaraladı.

HAYATLARINI KAYBETTİLER

Silah sesleri üzerine olay yerine gelen O.A.'nın kardeşi A.A.'da elindeki bıçakla K.G'yi bıçakladı. Babası ve annesinin yaralandığını gören F.G. ise A.A'yı elinden bıçaklayarak yaraladı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Sorgun Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, K.G. ve O.A. yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

AA / Şahin Özmen - 3. Sayfa

Yozgat 3. Sayfa Güncel Haberler

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