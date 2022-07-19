Van Kalesi yanındaki mezarlıkta yangın Van Kalesi yanındaki mezarlıkta yangın Van merkez İpekyolu sınırları içerisinde bulunan Van Kalesi'nin önündeki mezarlıkta yangın çıktı. Van Kalesi yanındaki mezarlıkta yangın VAN - Van merkez İpekyolu sınırları içerisinde bulunan Van Kalesi'nin önündeki mezarlıkta yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre yangın, akşam saatlerinde Van Kalesi kuzey kısmındaki mezarlıkta yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine İpekyolu Belediyesi'ne bağlı Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu yangın döndürüldü. Yangının neden çıktığı araştırılıyor. (EKİP-ŞAK-Y) İhlas Haber Ajansı / Ahmet Kavak - 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler

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