Van Kalesi yanındaki mezarlıkta yangın - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Van Kalesi yanındaki mezarlıkta yangın

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Van Kalesi yanındaki mezarlıkta yangın

Van Kalesi yanındaki mezarlıkta yangın Van merkez İpekyolu sınırları içerisinde bulunan Van Kalesi'nin önündeki mezarlıkta yangın çıktı.

Van Kalesi yanındaki mezarlıkta yangın

VAN - Van merkez İpekyolu sınırları içerisinde bulunan Van Kalesi'nin önündeki mezarlıkta yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre yangın, akşam saatlerinde Van Kalesi kuzey kısmındaki mezarlıkta yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine İpekyolu Belediyesi'ne bağlı Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu yangın döndürüldü. Yangının neden çıktığı araştırılıyor.

(EKİP-ŞAK-Y)

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Kavak - 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title