Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son Dakika | Turgutlu'da otomobil hırsızı polisten kaçamadı

3. Sayfa Haberleri

Son Dakika | Turgutlu'da otomobil hırsızı polisten kaçamadı

Son dakika haberi: Manisa'nın Turgutlu ilçesinde çalıntı otomobil ile kaçmaya çalışan şüpheli yaşanan kovalamaca sonucu polis tarafından kıskıvrak yakalandı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde çalıntı otomobil ile kaçmaya çalışan şüpheli yaşanan kovalamaca sonucu polis tarafından kıskıvrak yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, önceki gün Turgutlu'da meydana gelen otomobil hırsızlığı olayını aydınlatmak için İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Turgutlu ilçesi Irlamaz Mahallesi yakınlarında bulunan meyve bahçelerinin arasında görülen otomobil ve şüpheli şahıs Ö.F.S. önce otomobil ile ardından da yaya olarak kaçmaya çalışırken yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan incelemede otomobilin üzerinde takılı olan plakaların da çalıntı olduğu tespit edildi.

Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince el konulan otomobil sahibine teslim edilirken, şüpheli Ö.F.S. gözaltına alındı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Turgutlu Manisa 3. Sayfa Haberler Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title