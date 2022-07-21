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Son dakika: Trafikte kanlı yol verme kavgası kamerada...

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika: Trafikte kanlı yol verme kavgası kamerada...

Son dakika haberler: Bursa'da trafikte makas atma meselesi yüzünden çıkan kavgada taraflar birbirlerine acımadan vururken, yangın tüpüyle başına vurulan bir kişi hastanelik oldu.

Bursa'da trafikte makas atma meselesi yüzünden çıkan kavgada taraflar birbirlerine acımadan vururken, yangın tüpüyle başına vurulan bir kişi hastanelik oldu. Yoldan geçen bir kişi kavgayı ayırmak için biber gazı kullanmak zorunda kaldı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Gaziakdemir Mahallesi Mudanya Yolu Caddesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Muhammed E. idaresindeki otomobil ile trafikte seyreden başka bir sürücü arasında makas atma meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Birbirleriyle trafikte korna ve selektör ile tartışan sürücüler yol kenarında bulunan bir benzin istasyonuna girdi. Araçlardan inen taraflar tartışmaya başladı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, taraflar birbirlerine tekme, yumruk ve yangın söndürme tüpüyle vurdu. Çıkan kavga sonucu Muhammed E. yaralanırken kavgayı ayırmaya çalışan bir motosiklet sürücüsünün biber gazı sıkmasıyla kavga son buldu. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri; yaralanan Muhammed E.'yi olay yerinde yaptığı ilk mütdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kavgayla ilgili tahkikat başlatıldı. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Osmangazi Mudanya Bursa 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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