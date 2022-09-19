Tokat haber: Tokat'ta kavak ağacı cinayetinin zanlıları adliyeye sevk edildi 3. Sayfa Haberleri Edinilen Tokat gelişmesine göre - Tokat'ta kavak ağacı cinayetinin zanlıları adliyeye sevk edildi Tokat'ta kavak ağacı meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişinin öldüğü 3 kişinin yaralandığı olayın 4 zanlısı adliyeye sevk edildi. - Tokat'ta kavak ağacı cinayetinin zanlıları adliyeye sevk edildi TOKAT - Tokat'ta kavak ağacı meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişinin öldüğü 3 kişinin yaralandığı olayın 4 zanlısı adliyeye sevk edildi. Tokat merkeze bağı Beşören köyü Karaca Yaylası'nda kavak ağacı meselesi yüzünden iki aile arasındaki çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada av tüfeğinden çıkan saçmaların isabet ettiği 4 kişi yaralandı. Yaralılardan durumu ağır olan Munise Nazik sevk edildiği hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınan C.N. isimli şahıslar emniyetteki işlemlerinin arından geniş güvenlik önlemleri altında Tokat Adliyesine sevk edildi. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Nurhan İçmez Tokat 3. Sayfa Haberler

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