Biri hapse diğeri mezara! Tartıştığı arkadaşını boğazını keserek öldürdü - Haberler

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Biri hapse diğeri mezara! Tartıştığı arkadaşını boğazını keserek öldürdü

Demirören Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Yalova'da tartıştığı arkadaşı Uğur Ender T.'nin cam parçasıyla boğazını kestiği İbrahim Karakılıç, hayatını kaybetti.

Çiftlikköy ilçesinde meydana gelen olayda İbrahim Karakılıç (21) ile Uğur Ender T. (23) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

CAM PARÇASIYLA BOĞAZINI KESTİ

Uğur Ender T., elindeki cam parçasıyla İbrahim Karakılıç'ı boğazından yaraladı. Karakılıç kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli ise kaçtı. Karakılıç, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Uğur Ender T. ise polis ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Demirören Haber Ajansı / Yavuz Yılmaz - 3. Sayfa

Çiftlikköy, 3. Sayfa, Haberler

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