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Bir garip olay! Tamire gittiği evde sopa ile dövülerek öldürüldü

Demirören Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Bayburt'ta tesisat ustası Sebahattin Tan, doğal gaz tamirine gittiği evde başına sopayla vurulmuş halde ölü bulundu. Tan'a sopayla saldırdığı iddia edilen Mehmet K. gözaltına alındı.

Dün saat 22.00 sıralarında Karasakal Mahallesinde meydana gelen olayda bir eve doğal gaz tamirine giden tesisat ustası Sebahattin Tan, çalışma yaptığı sırada, iddiaya göre henüz bilinmeyen bir nedenle evde bulunan Mehmet K.'nin sopalı saldırısına uğradı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Tan aldığı darbelerle yere yığılırken, ihbarla eve polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri Tan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Mehmet K., polis tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Demirören Haber Ajansı / Murat Söylemez - 3. Sayfa

Doğalgaz, Polis, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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