Son Dakika | Şişli'de tartıştığı kişiyi defalarca bıçakladı; o anlar kamerada

Bir son dakika haberine göre Şişli'de aralarında husumet olan 2 kişi, sokak ortasında birbirlerine girdi.

Şişli'de aralarında husumet olan 2 kişi, sokak ortasında birbirlerine girdi. Taraflardan birisi husumetlisini defalarca bıçaklarken, sokakta yaşanan korku dolu anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Şişli İzzetpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında daha önceden husumet oldukları öğrenilen 2 kişi sokakta karşı karşıya geldi. İkili arasında yaşanan sözlü tartışma daha sonra bıçaklı kavgaya dönüştü. Şahıslardan birisi elindeki bıçakla husumetlisini defalarca bıçakladı. Sokak üzerinde yaşanan korku dolu o anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

(Burak Uğur/İHA)