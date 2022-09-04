Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son Dakika | Şişli'de tartıştığı kişiyi defalarca bıçakladı; o anlar kamerada

3. Sayfa Haberleri

Bir son dakika haberine göre Şişli'de aralarında husumet olan 2 kişi, sokak ortasında birbirlerine girdi.

Şişli'de aralarında husumet olan 2 kişi, sokak ortasında birbirlerine girdi. Taraflardan birisi husumetlisini defalarca bıçaklarken, sokakta yaşanan korku dolu anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Şişli İzzetpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında daha önceden husumet oldukları öğrenilen 2 kişi sokakta karşı karşıya geldi. İkili arasında yaşanan sözlü tartışma daha sonra bıçaklı kavgaya dönüştü. Şahıslardan birisi elindeki bıçakla husumetlisini defalarca bıçakladı. Sokak üzerinde yaşanan korku dolu o anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

(Burak Uğur/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Şişli 3. Sayfa Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title