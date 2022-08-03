- Şırnak Valisi Bilgin: "Patlamada ellerinden yaralı 2 personelimiz bulunmakta, herhangi bir can kaybımız yok"

ŞIRNAK - Şırnak Çakırsöğüt Jandarma Tugay Komutanlığında mühimmat deposunda sayım sırasında patlama meydana geldi. Şırnak Çakırsöğüt Jandarma Tugay Komutanlığında mühimmat deposunda sayım, bakım ve kontrolü sırasında patlama meydana geldi. Aydınlatma mühimmatın patlaması sonucu iki asker yaralanırken, çevrede yangın çıktı. Yangına Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı Toplumsal Olaylara Müdahale Araçları ile müdahale ederek kontrol altına aldı.Şırnak Valisi Osman Bilgin, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, İl Jandarma Komutanı Murat Bozkurt, İl Emniyet Müdürü Celal Dalman olay yerinde incelemelerde bulundular. Vali Bilgin, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, askeri birlikteki depolarının sayım ve kontrolü esnasında DM-16 aydınlatma mühimmatının personelin dikkatsizliği sonucu ateş alıp patladığını ve yangın çıktığını söyledi.Ellerinden yaralı 2 personelin bulunduğunu aktaran Vali Bilgin, "Herhangi bir can kaybımız yok. Yangın kontrol altına alındı. Vatandaşlar ve personel zarar görmeden yangın söndürüldü. Şu anda hafif orman yangınlarının söz konusu. Bu, patlama nedeniyle mühimmatın sıçraması sonucu meydana geldi. Bu yangınlar da kontrol altına alındı. Hem merkez hem Cizre Belediyesi hem de Emniyet Müdürlüğümüz ve Jandarma Komutanlığımıza bağlı Toplumsal Olaylara Müdahale Araçları ile yangına müdahale ettik. Toplam 22 yangın söndürme aracı ve 80 personelle yangına müdahale ettik. Öncelikle birliğimize, sonrada Şırnak halkımıza geçmiş olsun. Hepimize geçmiş olsun" ifadelerinde bulundu.