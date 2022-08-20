Son Dakika | Simav'da hırsızlık zanlısı 2 kişi tutuklandı 3. Sayfa Haberleri Son dakika haberlerine göre Kütahya'nın Simav ilçesinde bir evden döviz çaldıkları iddiasıyla yakalanan 3 zanlıdan 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Kütahya'nın Simav ilçesinde bir evden döviz çaldıkları iddiasıyla yakalanan 3 zanlıdan 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, ilçe semt pazarının kurulduğu günler, vatandaşların evde olmamalarını fırsat bilen hırsızlara yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde ilçeye dışarıdan gelerek evlerin kapılarını zorladıkları şeklinde haklarında ihbar yapılan 1'si erkek 3 şahıs, polis ekiplerince yaşanan kovalamaca sonucunda üzerlerinde bir miktar döviz ile yakalandı. Şahısların hırsızlık yaptıkları ev tespit edilerek konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. Yürütülen soruşturma sonucu şahıslardan 2'si emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KÜTAHYA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kütahya 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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